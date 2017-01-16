Песков рассказал о хакерских атаках на сайт президента РФ

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 13:45

Песков рассказал о хакерских атаках на сайт президента РФ

Песков рассказал о хакерских атаках на сайт президента РФ

Представитель Кремля отметил, что из-за этого Москва не обвиняет Белый дом во взломах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ, несмотря на неоднократно замеченные попытки взлома сайта администрации главы государства с территории США, не обвиняет Вашингтон во взломе своих серверов, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что президентский интернет-сайт подвергается хакерским атакам сотни, а порой и тысячи раз в день. При этом определенное число хакеров атакует сайт президента РФ с территории США, Китая, Индии, стран Европы и не только, отметил пресс-секретарь в интервью американскому телеканалу NBC News.

Песков добавил, что это не приводит к ситуации, когда в Москве говорят: «Мы знаем, это было заказано президентом (США Бараком – ред.) Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками». «Если мы скажем это, вы подумаете: «О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие», — заключил он.

«Интерфакс» добавляет, что Песков назвал ошибочным мнение избранного президента США Дональда Трампа о том, что за кибератаками против Америки стоит Россия.

Также пресс-секретарь президента РФ назвал смешным и непрофессиональным доклад американской разведки о якобы имевших место российских кибератаках. По словам Пескова, доклад «не содержит никаких доказательств и подтверждений и содержит порой довольно глупые обвинения и выводы, за которыми ничего не стоит».

Также представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос журналистов, считает ли он доклад недостойным американских разведслужб. «Да, мы считаем, что американские разведслужбы намного более профессиональны», – цитирует его агентство.

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 13:45
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