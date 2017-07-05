Песков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа на полях G20

Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 11:45

Песков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа на полях G20

Песков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа на полях G20

Решение по дипканалам начать согласование возможного времени и формата проведения встречи было принято накануне

Вопрос о формате и времени встречи глав российского и американского государств — Владимира Путина и Дональда Трампа — на саммите G20 в Гамбурге прорабатывается по дипломатическим каналам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова</strong>.

В ответ на вопрос, согласована ли конкретная дата, формат и состав участников встречи «Группы двадцати» в Гамбурге, пресс-секретарь ответил, что пока данных деталей нет, их позже определят по дипканалам.

Он напомнил, что Москва изначально предполагала, что президент РФ и США встретятся на саммите «двадцатки», который пройдет в ФРГ с 7 по 8 июля.

«Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи», — цитирует агентство официального представителя Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что, судя по телефонным разговорам лидеров двух стран, оба президента хотят преодолеть сложности в отношениях России и Америки. При этом и Путин, и Трамп руководствуются в своей деятельности национальными интересами своих стран. 

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Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 11:45
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  • кристина

    кристина

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  • Екатерина

    Екатерина

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  • Алексей

    Алексей

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  • Елена

    Елена

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