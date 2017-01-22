Песков заявил, что организация встречи Путина и Трампа займет месяцы

Сейчас президент США занят американскими делами, отметил пресс-секретарь главы государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу российского лидера с американским коллегой не стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC.
Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках встречи подчеркнул, что в первую очередь Дональд Трамп занят американскими делами.
Песков отметил, что дату встречи могут обсудить во время телефонного разговора лидеров двух стран.
По его словам, скорее всего можно говорить о встрече в «ближайшие месяцы», однако точных данных о сроках и месте встречи пока нет.
Агентство добавляет, что ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи лидеров двух стран в Исландии, но их представители опровергли слухи.
Напомним, Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.
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