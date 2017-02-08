Песков заявил, что подождет до 2023 года извинений от Fox News

Песков отметил, что с журналистом Fox News у них разные представления о хорошем тоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,что не против подождать 2023 года для извинений ведущего американского телеканала Fox News Билла О’Рейли. Об этом пишет «Российская газета».

Песков отметил, что с журналистом Fox News у них разные представления о хорошем тоне, и подчеркнул, что в Кремле не намерены раздувать из-за этого инцидента скандал.

«Для нас это не инцидент, ничего. Мы не склонны это преувеличивать и что-то раздувать. Это скорее неловкая ситуация для самой компании Fox», — отметил пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , во время интервью Трампа ведущий шоу на Fox Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве Соединенных Штатов и России назвал Путина убийцей. На это президент США заявил: «Вы думаете, наша страна такая невинная?» После этого журналист отметил, что извинится в 2023 году.