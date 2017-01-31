Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в июле

Саммит «большой двадцатки» пройдет 7-8 июля в Гамбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут лично пообщаться до саммита «большой двадцатки». Об этом пишет «Интерфакс».
Как сообщается, саммит пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли встреча Путина и Трампа состояться до саммита G20, Песков сказал: «По всей видимости, да».
Напомним, в субботу, 28 января, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию на Украине и совместную борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).
Читайте также
- Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на митинг против Трампа 0 20.Янв
- СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России 0 11.Янв
- Лавров и Чавушоглу встретили во Внуково гроб с телом убитого посла 0 23.Дек
- Штраф ждет выборщиков, не проголосовавших за Хиллари Клинтон 0 24.Дек
- Клименко заявил, что Запад может отключить РФ от мирового интернета 0 30.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий