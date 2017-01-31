Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в июле

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 03:45

Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в июле

Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в июле

Саммит «большой двадцатки» пройдет 7-8 июля в Гамбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут лично пообщаться до саммита «большой двадцатки». Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщается, саммит пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли встреча Путина и Трампа состояться до саммита G20, Песков сказал: «По всей видимости, да».

Напомним, в субботу, 28 января, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию на Украине и совместную борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка). 
 

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 03:45
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