Песков заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в июле

Саммит «большой двадцатки» пройдет 7-8 июля в Гамбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут лично пообщаться до саммита «большой двадцатки». Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщается, саммит пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли встреча Путина и Трампа состояться до саммита G20, Песков сказал: «По всей видимости, да».

Напомним, в субботу, 28 января, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию на Украине и совместную борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).

