Песков заявил, что Путин и Трамп поговорят по телефону 28 января

Ранее СМИ писали, что телефонный разговор политиков пройдет в эти выходные
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдет в субботу, 28 января. Об этом пишет ТАСС.
«Да, я подтверждаю это», – сказал Песков.
Как сообщалось ранее, в интервью американским СМИ президент США Дональд Трамп сказал, что в ближайшее время поговорит с российским лидером по телефону. Тогда же в прессе появилась информация, что телефонные переговоры пройдут 28 или 29 января.
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