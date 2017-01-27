Песков заявил, что Путин и Трамп поговорят по телефону 28 января

Ранее СМИ писали, что телефонный разговор политиков пройдет в эти выходные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдет в субботу, 28 января. Об этом пишет ТАСС.

«Да, я подтверждаю это», – сказал Песков.

Как сообщалось ранее, в интервью американским СМИ президент США Дональд Трамп сказал, что в ближайшее время поговорит с российским лидером по телефону. Тогда же в прессе появилась информация, что телефонные переговоры пройдут 28 или 29 января.