Песков заявил, что Путин не будет обсуждать с оппозицией выборы президента
Пресс-секретарь президента заявил, что у Владимира Путина таких планов пока нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина нет в ближайшем будущем планов обсуждать предстоящие выборы президента с парламентской оппозицией.
«Пока каких-то встреч в ближайшие недели — о чем пишут «Известия» — не запланировано, эта информация не соответствует действительности. Но как только такие встречи будут появляться, а они регулярно происходят, мы будем вас информировать», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Песков добавил, что у Кремля нет каких-то специальных планов обсуждать с оппозицией президентскую кампанию.
«Если какие-то вопросы будут у руководителей фракций, они всегда могут задать эти вопросы президенту. Вы знаете, что президент всегда уделяет большое внимание поддержанию вот этих рабочих контактов», — заключил пресс-секретарь.
Отметим, ранее газета «Известия» сообщила, что глава государства может встретиться с лидерами оппозиции, чтобы обсудить выборы в 2018 году.
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