Песков заявил, что Путин не будет обсуждать с оппозицией выборы президента

Александр
Автор: Александр Май 17, 2017 05:45

Песков заявил, что Путин не будет обсуждать с оппозицией выборы президента

Песков заявил, что Путин не будет обсуждать с оппозицией выборы президента

Пресс-секретарь президента заявил, что у Владимира Путина таких планов пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина нет в ближайшем будущем планов обсуждать предстоящие выборы президента с парламентской оппозицией.

«Пока каких-то встреч в ближайшие недели — о чем пишут «Известия» — не запланировано, эта информация не соответствует действительности. Но как только такие встречи будут появляться, а они регулярно происходят, мы будем вас информировать», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Песков добавил, что у Кремля нет каких-то специальных планов обсуждать с оппозицией президентскую кампанию.

«Если какие-то вопросы будут у руководителей фракций, они всегда могут задать эти вопросы президенту. Вы знаете, что президент всегда уделяет большое внимание поддержанию вот этих рабочих контактов», — заключил пресс-секретарь.

Отметим, ранее газета «Известия» сообщила, что глава государства может встретиться с лидерами оппозиции, чтобы обсудить выборы в 2018 году.

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Александр
Автор: Александр Май 17, 2017 05:45
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