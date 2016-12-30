Песков заявил, что Путин не спешит говорить с Обамой после введения санкций

В четверг США объявили о высылке 35 российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства не спешит с телефонным разговором с Бараком Обамой после введения очередных санкций в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне неизвестно, я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, я не думаю, что президент России будет каким-то образом спешить», — сказал Песков.

Напомним, Америка в четверг, 29 декабря, вновь ввела санкции. На этот раз объявлено о высылке 35 российских дипломатов. Их обвиняют во «вмешательстве в выборы».