Песков заявил, что Путин не спешит говорить с Обамой после введения санкций

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 21:46

Песков заявил, что Путин не спешит говорить с Обамой после введения санкций

Песков заявил, что Путин не спешит говорить с Обамой после введения санкций

В четверг США объявили о высылке 35 российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства не спешит с телефонным разговором с Бараком Обамой после введения очередных санкций  в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Мне неизвестно, я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, я не думаю, что президент России будет каким-то образом спешить», — сказал Песков.

Напомним, Америка в четверг, 29 декабря, вновь ввела санкции. На этот раз объявлено о  высылке 35 российских дипломатов. Их обвиняют во «вмешательстве в выборы».

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 21:46
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