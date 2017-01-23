Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 20:45

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа согласовывается

Песков отметил, что дата разговора будет известна в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в скором времени будет определена дата телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Песков уточнил, что сейчас идет процесс согласования. Он также выразил надежду, что дата переговоров будет определена в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента также отметил, что контакты с администрацией Трампа идут только по линии МИД. 

Как ранее сообщало ИА «Амител» , президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января.

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Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 20:45
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