Песков заявил, что в Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 22:45

Песков заявил, что в Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке

Песков заявил, что в Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке

Предсатвитель Кремля отметил, что поведение водителя, не пропустившего скорую, недопустимо и должно получить правовую оценку

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль разделяет возмущение в связи с инцидентом с машиной скорой помощи и не пропустившей ее легковушкой на Камчатке, пишет ТАСС.

«Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий (водителя, не пропустившего скорую), солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно», — цитирует представителя Кремля агентство.

Песков добавил, что «это абсолютно недопустимо», а также отметил, что поведение не пропустившего скорую водителя «должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку».

Напомним, инцидент произошел вечером 10 января. Водитель иномарки не пропустила едущую на экстренный вызов бригаду скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, а пассажир авто даже начал угрожать медикам. В итоге врачи приехали к 21-летнему пациенту на 10 минут позже и смогли лишь констатировать его смерть.

Позже в сети появилась петиция с требованием привлечь водителя иномарки и ее пассажира к уголовной ответственности. На данный момент ее подписали уже свыше 27 тысяч человек.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 22:45
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