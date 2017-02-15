Песков заявил о необходимости проработки закона о защите чести президента

Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 11:45

Песков заявил о необходимости проработки закона о защите чести президента

Песков заявил о необходимости проработки закона о защите чести президента

Также пресс-секретарь главы государства считает возможным задуматься над правовыми механизмами защиты чести лидера РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею разработки законопроекта о защите чести главы государства, отметив, что данный вопрос требует тщательной проработки.

По мнению Пескова, ввиду антипутинской кампании, которая развернулась в некоторых странах, стоит задуматься о механизмах защиты чести российского лидера.

«На самом деле в законодательстве предусмотрен набор действий, которые позволяют защищать честь и достоинство любого гражданина, включая президента. Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, изучить», – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что ввиду сказанного не стоит «ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу».

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Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 11:45
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