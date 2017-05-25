Петр Порошенко проигнорировал саммит ОЧЭС

Делегацию от Украины возглавляет вице-премьер Степан Кубив

Президент Украины Петр Порошенко не прилетел на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, несмотря на то, что был заявлен в делегационных списках. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, предполагалось, что Порошенко примет участие в заседании глав государств и премьер-министров, которые входят в данное объединение. Но делегацию от Украины в Стамбуле в конечном итоге возглавил вице-премьер Степан Кубив.

Напомним, открытие саммита состоялось в понедельник, 22 мая. Мероприятие проходит в турецком Стамбуле. Делегацию от России возглавляет премьер-министр страны Дмитрий Медведев.