Пиарщик алтайской «Единой России»: партия идет на выборы честно и открыто

Руководитель регионального исполкома партии Андрей Клюзов о предвыборной кампании

В сентябре 2017 года в Алтайском крае пройдет множество выборов местного уровня: будет выбрано более шести тысяч депутатов почти во всех районах региона. Предвыборная кампания уже началась. О том, как ее ведет партия большинства — «Единая Россия», мы спросили у руководителя регионального исполнительного комитета партии Андрея Клюзова. Подробнее о партии читайте в проекте ИА «Амител» «Единая Россия. Перезагрузка».

Корреспондент: Андрей Анатольевич, какие предвыборные задачи ставит партия, учитывая, что на прошлых выборах «Единая Россия» получила невысокий результат?

Андрей Клюзов: Основная задача любой партии — побеждать. Иначе она умрет как политический институт. Конечно, мы ставим цель на победу.

А для высокого результата надо выдвинуть максимум кандидатов. В идеале все 6200 кандидатов на все вакантные мандаты.

Это основная задача и основная проблема, потому что на муниципальном уровне многие значимые люди уже «наелись» публичными должностями и не особо стремятся идти в представительную власть. Особенно в небольших селах.

Сейчас мы проводим усиленную работу с местными отделениями. Буквально заново учим их работать с кандидатами, избирателями. Для многих это непривычно, но у нас нет иного выбора. Мы — партия власти, мы стремимся быть открытыми и откровенными. И я говорю искренне: нам есть чем гордиться. Партия сделала многое для достижения и сохранения позиций в экономике, политике.

Я, как политтехнолог, прекрасно знаю, что с избирателем надо быть максимально искренним и верить в то, что ты сам говоришь, в принципы и идеалы, которые ты отстаиваешь, потому что сыграть на публику можно только один раз. А мы, по современным меркам, партия старая, много лет у власти и сегодня просто не можем себе позволить лукавить или приукрашивать.

Что же касается планов на результаты, то в Барнауле, Бийске и Рубцовске мы ставим планку в 45-50%, а по другим территориям — 60-65%. В трех крупных городах планка ниже, потому что там будет голосование за партийный бренд, а в более мелких городах и селах уже за конкретных кандидатов.

Корр.: Довольно амбициозно.

Андрей Клюзов: Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Может, и звучит пафосно, но всегда перед собой надо ставить труднодостижимые задачи и добиваться их решения.

И для этого мы провели серию учебных мероприятий. С января собрали местные отделения, научили их и номенклатурной, партийной работе, и как общаться с населением. Потом отдельно работали с каждым районом. Планируем в апреле большой семинар для работников партии.

Эта работа инфраструктурная, для стороннего наблюдателя она незаметна, но для нас в этой кампании является основной. Кадры решают все! Мы прекрасно понимаем, что результат этой избирательной кампании зависит, прежде всего, от работы местных отделений.

Корр.: Предварительное голосование (праймериз) успешно проходит?

Андрей Клюзов: Успешно. Пусть праймериз и не такие масштабные, как в прошлом году, но играют важную роль. Это не только подбор кандидатов, которых партия будет выдвигать от себя на выборы.

Для Барнаула, где проголосовать за кандидата может любой житель, важным является обсуждение жизни и проблем города с самими избирателями. Что сейчас нужно Барнаулу, какие проблемы наиболее актуальны для горожан? Ответы на эти вопросы ищут и сами кандидаты, и жители, которые приходят на дебаты, пишут нам в социальных сетях или в письмах. С учетом этого предварительного голосования мы будем формировать нашу предвыборную программу.

Подчеркну: праймериз для нас — это не просто обязательная процедура, это отличная возможность держать руку на пульсе. В районах и городах праймериз пройдут в виде форумов по развитию муниципалитетов. Это, с одной стороны, мобилизует местные отделения, а с другой – даст возможность проявить себя на политическом горизонте района.

Корр.: Андрей Анатольевич, вы возглавили исполком партии в конце прошлого года. С вашим приходом партия стала более открытой для СМИ. Новая стратегия?

Андрей Клюзов: Низкий результат Госдумы в 2016 году заставил региональное отделение задуматься над открытостью партии. Ведь у нас много интересных проектов, много депутатов и активистов в партии — профессионалов в разных сферах. Но да, в прошлом был допущен дефицит информации о партии. Сейчас мы это исправляем — становимся более открытыми, так что это можно назвать новой стратегией.

Корр.: После выборов 2016 года предыдущий глава регионального отделения Борис Трофимов признался, что некоторые главы на местах превратно поняли посыл федеральной власти сделать выборы более честными и прозрачными и что партия столкнулась с проблемой чрезмерного предвыборного усердия некоторых местных единороссов и даже чиновников. Как решаете проблему, если она есть?

Андрей Клюзов: Когда вы ставите задачу — победи или умри, не объясняя, как этого достичь и не обеспечивая ресурсами для достижения цели, легко нарваться на эксцессы исполнителя. Сегодня мы работаем по-другому — как и прежде, продолжаем ставить высокие цели, но рассказываем, как их достичь, и стараемся обеспечить инструментами для достижения цели. Учим своих местных партийцев, как сделать работу более открытой, как общаться с населением, собирать наказы людей.

Как думаете, какой будет явка на выборах 2017 года и какая явка интересна «Единой России»?

Андрей Клюзов: Конечно, мне профессионально интересна высокая явка. В среде политических технологов и консультантов ценнее результат, полученный при высокой явке. Для партии тоже интересна более высокая явка. Чем больше на участки придет избирателей, тем выше результат у «Единой России». Но мы прекрасно видим, как падает интерес к выборам. И даже не по стране, а во всем мире.Так что мой прогноз — 30-40% в среднем по региону.