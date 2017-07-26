Площадь Советов в Барнауле хотят закрыть для неформатных акций и митингов

Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 05:45

Площадь Советов в Барнауле хотят закрыть для неформатных акций и митингов

Площадь Советов в Барнауле хотят закрыть для неформатных акций и митингов

С инициативой выступила Общественная палата краевой столицы

Общественная палата Барнаула предлагает запретить на площади Советов любые мероприятия, кроме государственных праздников и мероприятий городского и краевого масштаба. Такую идею члены нового, четвертого созыва палаты обсудили на недавнем заседании.

«Члены Общественной палаты Барнаула решили обратиться к Общественной палате Алтайского края с инициативой о принятии законопроекта о наделении площади Советов особым статусом, чтобы проводить там только мероприятия, посвященные государственным праздникам, мероприятиям городского и краевого масштаба», — сказано в сообщении на сайте администрации Барнаула.

Важно, что площадь Советов располагается прямо перед зданием правительства Алтайского края, в самом центре Барнаула. 

После вступления в силу закона о проведении митингов и пикетов только в отведенных местах и по согласованию с властями партии перестали проводить свои мероприятия в этом месте. Такая возможность в последнее время предоставлялась разве что коммунистам, и то из-за памятника Ленину и в день празднования 7 ноября. А вот одиночные пикеты там запретить не могли, по закону они не требуют согласования. Представители оппозиции и граждане с проблемами частенько выходили там на пикеты. 

Один из последних — одиночный пикет рубцовчанина, коммуниста Владимира Карачева, который вышел сначала к зданию парламентского центра, а потом и правительства с фотографиями подтопленных грунтовыми водами домов в Рубцовске.

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Автор: Александр Июль 26, 2017 05:45
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  • Ирина

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  • Татьяна

    Татьяна

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

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