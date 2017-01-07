Победу Дональда Трампа на выборах утвердил Конгресс США

К своей работе новый президент приступит уже 20 января
Конгресс США подвел итоги состоявшихся 8 ноября выборов и формально утвердил победу Дональда Трампа, ставшего президентом. Как пишет «Коммерсант», подсчет голосов членов коллегии выборщиков проходил во время совместного заседания Сената и Палаты представителей.
К работе Трамп приступит уже 20 января, из заявления его ближайших соратников уже известно, что новый глава государства в первые дни после инаугурации отменит до 70% указов предыдущего президента Барака Обамы.
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