Почти половина американцев скептически оценивает способности Трампа — опрос

Лишь 48% респондентов верят, что республиканец сможет урегилуровать международные кризисы

Менее половины граждан Соединенных Штатов сейчас уверены в способности своего избранного президента Дональда Трампа преодолевать международные кризисы, мудро применять военную силу и не допускать возникновения крупных скандалов в его администрации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги опроса, который провела служба Гэллапа.

Результаты гласят, что американцы скептически оценивают президентские качества Трампа, инаугурация которой пройдет 20 января. Отмечается, что в его способности урегулировать международные кризисы уверены сейчас 46% граждан США. В том, что он может мудро использовать за рубежом Вооруженные силы США и предотвращать какие бы то ни было скандалы из-за действий его собственного правительства, уверено 47% и 44% американцев соответственно. При этом большинство граждан Штатов убеждены, что Трамп сможет эффективно управлять исполнительной ветвью власти.

Служба Гэллапа напоминает, что у демократов Барак Обама и Билла Клинтона, а также республиканца Джорджа Буша-младшего аналогичные показатели перед вступлением в должность были намного выше (около 71-84%).

Также стало известно, что 55% опрошенных уверены, что Трамп сособен отстаивать американские интересы на мировой арене, 59% — в его способности эффективно управлять национальной экономикой, а также 60% — в его способности эффективно взаимодействовать с Конгрессом США в интересах решения тех или иных задач.

Агентство отмечает, что в опросе, который проводился с 7 по 11 декабря, приняли участие 1028 граждан Соединенных Штатов в возрасте от 18 лет из всех 50 штатов и федерального округа Колумбия. Погрешность в результатах равна 4%.