Подальше от Чечни и незнакомцев: в Британии выпустили памятку к ЧМ-2018

Также просят не приближаться к границе с Донецкой и Луганской областями
Министерство иностранных дел Великобритании выпустило памятку для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет RT со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Памятка призывает болельщиков не садиться в машину к незнакомцам, не носить с собой дорогих вещей и атрибутов туриста, избегать поездок в отдельные регионы России — Чечню, Дагестан и Ингушетию.
Также просят не приближаться к границе с Донецкой и Луганской областями Украины.
Материалы по теме
Читайте также
- Путин рассказал, почему в регионах массово сменили губернаторов 0 18.Июн
- Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС окончательным «разводом с Россией» 0 16.Май
- Разведка США рассказала о «вмешательстве России» в выборы США 0 08.Янв
- Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля 0 08.Июн
- Бывший вице-президент США заявил об «акте войны» со стороны России 0 28.Мар
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Екатерина
Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?Читать статью
-
Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
-
Елена
Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнетЧитать статью
-
Александр
На сварчика когда документы сдовать,Читать статью
-
Россиянин
Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий