Похолодало: Госдеп высылает из США 35 российских дипломатов

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 14:45

На выезд из США российским дипломатам дали 72 часа

США высылают из страны 35 российских дипломатов. Об этом 29 декабря заявил Госдепартамент Соединенных Штатов. Причиной такого решения называются хакерские атаки, в совершении которых Америка обвиняет россиян.

«Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника»,— цитирует «Интерфакс» заявление официального представителя ведомства Марка Тонера.

По данным ТАСС, позже пресс-служба Белого дома уточнила, что на отъезд высылаемым дипломатам дано «72 часа». Подчеркивается, что высылаются сотрудники посольства России в Вашингтоне, а также консульства РФ в Сан-Франциско.

Госдеп также заявил, что в Вашингтоне и Нью-Йорке россиянам закрыт доступ на загородные посольские дачи.

Кроме того, пишет «Коммерсант», Госдеп заявил о запрете доступа российского персонала в два развлекательных комплекса в США, которыми владеет российское правительство.

В распространенном заявлении внешнеполитического ведомства США данные меры являются ответом «на вмешательство России в выборы в США и на систематическое преследование (американских) дипломатов за рубежом». Отмечается, что в отношении дипломатов предпринимались «физические атаки и огласка по государственному телевидению (РФ) личных данных (американских) сотрудников».

Также в числе претензий к России указывается «вынужденное закрытие 28 американских уголков», которые были созданы для проведения культурных мероприятий в РФ, а также «блокирование попыток начать строительство нового, более безопасного генконсульства (США) в Санкт-Петербурге».

Напомним, что 29 декабря советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия должна готовиться к ухудшению  отношений с Западом. Также он предположил, что РФ могут отключить от мирового интернета. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 14:45
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