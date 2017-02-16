Политик и писатель Николай Стариков в феврале приедет в Барнаул

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 01:45

Политик и писатель Николай Стариков в феврале приедет в Барнаул

Политик и писатель Николай Стариков в феврале приедет в Барнаул

Сторонник Путина и ярый противник либералов проведет встречу с жителями города и журналистами 20-21 февраля

Известный общественник, писатель и политик Николай Стариков приедет в Барнаул 20-21 февраля. Об этом корреспонденту ИА «Амител» рассказали в алтайском отделении «Партии Великое Отечество».

Лидер «Партии Великое Отечество» (образована в 2013 году), автор книг по истории со своим особенным видением миропорядка и сущности геополитической борьбы, противник либерализма и западной демократии Николай Стариков намерен провести встречи с жителями города (состоится в 20 февраля в 19 часов в «Книжном мире»).

Также он встретится с журналистами.

Это будет его первый визит в регион.

«Партия Великое Отечество» участвовала в выборах депутатов алтайского парламента в сентябре 2016 года, однако не смогла пройти регистрацию и с выборов снялась.

На муниципальные выборы 2017 года партия также собирается: в гордуму Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска.

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 01:45
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