Полпред Меняйло заявил, что в Алтайском крае люди живут, как в Европе

Полпред президента в Сибири посетил ряд предприятий в Целинном районе

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло вместе с губернатором Алтайского края Александром Карлиным побывал с визитом в Целинном районе, где оценил работу ряда предприятий и социальных объектов.

Как передает пресс-служба правительства Алтайского края, в селе Бочкари полпред осмотрел новый жилой микрорайон, детский сад, ледовую площадку, фельдшерско-акушерский пункт, а также ознакомился с деятельностью компании «Бочкари». В поселке Дружба, в частности, Сергей Меняйло посетил стадион и примыкающую к нему зону отдыха, благоустройство которых — особая забота местного предприятия. ООО «Вирт» на условиях кооперации с несколькими сельхозпредприятиями ввело в эксплуатацию мини-завод по убою крупного рогатого скота и производству мраморной говядины.

Полномочный представитель президента отметил, что социально ответственные предприятия Целинного района можно назвать образцом серьезного отношения к своим обязательствам в рамках государственно-частного партнерства.

«Компания «Бочкари» — это высокий уровень производства, но дело не только в этом. В поселке Бочкари мы увидели реальную программу возрождения села. Здесь власть и бизнес исполняют свои обязательства, а в итоге мы получаем позитивный результат. Село Бочкари – просто цветущий оазис, каких я давно не видел. Здесь предприятие строит жилье и для своих специалистов, и для работников социальной сферы. На заводе компании «Бочкари» трудятся 700 работников, в селе живут 1700 человек, и для всех созданы нормальные условия: хорошая работа, современное жилье, достойная социальная инфраструктура. Яркий пример: совсем недавно сюда приехала на работу врач из Новосибирска, и ее устраивают не только условия работы, но и хороший детский сад, школа, великолепные возможности для занятий спортом. Компанию «Бочкари» можно назвать образцом социально ответственного предприятия: она строит служебное жилье не только своим сотрудникам, но и работникам бюджетной сферы, содержит детский сад и школу, построило спортивные объекты, которым может позавидовать любой город», — отметил Сергей Меняйло.

Полпред назвал Алтайский край процветающим регионом, опыт которого интересно и полезно адаптировать для других регионов.

«Если честно говорить, в Алтайский край приятно въезжать, потому что в регионе порядок. Бросаются в глаза ухоженные поля, приличные дороги. Да, может быть, пока их сделали не везде, но дороги здесь приводят в порядок. Здесь ответственно работают бизнес и власть, причем они распределяют ответственность: власть обеспечивает инфраструктуру, бизнес заботится о социальной сфере», — отметил Сергей Меняйло.

Говоря об особенностях региона, полпред подчеркнул разнообразие климатических зон, позволяющее выращивать как зерновые, так и бахчевые культуры.

«Должность полпреда президента позволяет очень многое увидеть и сравнить. Так вот, в Алтайском крае люди не жалуются, и в глазах у них не грусть, а улыбка. Сегодня мы это видели и в детском саду, и в обновленном фельдшерско-акушерском пункте. В Алтайском крае есть что посмотреть, есть что показать. Здесь живут и работают по хорошим стандартам вполне европейского уровня. Алтайский край — уникальная земля, мы должны поддерживать и развивать и регион, и социально ответственный бизнес», — резюмировал полпред.

