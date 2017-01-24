Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 17:45

Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике

Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике

В документе дается критическая оценка сформировавшимся в стране стереотипам о том, что РФ – враг Польши и всегда им будет

МИД Польши обнародовал секретный документ от 2008 года под названием «Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины», пишет ТАСС со ссылкой на агентство Polish Press Agence.

Подчеркивается, что восемь лет назад доступ к материалам был лишь у четырех человек, в том числе у занимавшего тогда пост главы внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского. В документе критически оцениваются сформировавшиеся в стране стереотипы о том, что Россия – враг Польши и всегда им будет. Составители оценили, что РФ «стремится к восстановлению статуса великой державы», однако отметили, что страна «далека от прежних имперских амбиций».

В тексте сказано, что относительная слабость РФ по сравнению с ее окружением, особенно динамично развивающимся Китаем и представляющим угрозу исламским югом, «склоняет ее к пониманию, что при всех традиционных препятствиях Запад – самый надежный для нее партнер». Для Запада, а особенно Западной Европы, Россия является важным союзником в борьбе с приходящими с Юга серьезными проблемами, включая исламский радикализм и терроризм. Также она «является большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир», пишет издание.

В анализе польского ведомства также сказано: «Абстрагируясь от огромных экономических интересов Польши в России, касающихся не только энергетики, играющей важную роль в польско-российских и российско-европейских отношениях, а также взаимного культурного и интеллектуального интереса, следует обратить внимание, что оживленный диалог с РФ представляет собой большую политическую ценность для Польши». Республика собиралась стать главным знатоком и интерпретатором РФ на Западе. В документе подчеркивалось, что чем больше Польша будет знать о России и чем достовернее сможет ее оценивать, тем больше страна сможет влиять на общую политику Евросоюза и всего Запада по отношению к РФ и постсоветскому пространству.

Составители секретного материала отметили, что Украина «реформируется по модели трансформации, далекой от польской и центрально-европейской, сохраняет постсоветские черты». С Киевом предлагалось действовать прагматично и «по-дружески» критично, реалистично оценивая возможности этой страны укрепить связи с Западом. В тексте отмечается, что необходимо серьезно отнестись к тому, что в долгосрочной перспективе Украина может не получить членства в Европейском союзе.

Агентство пишет, что тайный документ негативно оценил действующий глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский. Министр отметил, что авторы документа посчитали пророссийскую позицию неким инструментом и трюком для Запада, который позволит улучшить репутацию страны. Также он подчеркнул, что Украине «предлагались не пути интеграции, а псевдосвязи с Западом, фиктивная интеграция».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии