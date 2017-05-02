Порошенко лишил гражданства депутата, предложившего сдать Крым в аренду
Президент подписал указ о прекращении гражданства народного избранника Андрея Артеменко
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства депутата Верховной Рады Андрея Артеменко, который ранее предлагал передать Крым в аренду России.
«Мы этого добились! Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады», — сообщил на свой странице в Facebook лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.
Также Ляшко заявил, что в рамках пленарного заседания украинского парламента он будет требовать досрочного сложения полномочий с Артеменко.
Напомним, зимой этого года Андрей Артеменко выступил со своим планом по снятию санкций с России. Речь шла о проведение референдума о передаче Крыма «в аренду» РФ и возвращении Донбасса в состав Украины.
Комментируя данные инициативы, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что Россия не способна брать в аренду свой же регион.
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