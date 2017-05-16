Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС окончательным «разводом с Россией»

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 08:45

Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС окончательным «разводом с Россией»

Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС окончательным "разводом с Россией"

Безвизовый режим, по мнению президента Украины, возвращает страну «на историческое место в составе стран Европы»

Украинский лидер Петр Порошенко полагает, что, получив безвизовый режим с Европейским союзом, Украина окончательно «оформила развод» с РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства в интервью каналу «1+1».

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — приводит его слова агентство.

По мнению главы Украины, безвизовый режим также «возвращает страну на историческое место в составе стран Европы».

Отмечается, что 11 мая совет министров ЕС одобрил решение о предоставлении украинцам права на безвизовый въезд на территорию стран-участниц Евросоюза на срок не более 90 дней в течение шести месяцев.

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Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 08:45
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