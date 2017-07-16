Порошенко назвал завершение ассоциации Украины и ЕС поражением Кремля

Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 13:45

Порошенко назвал завершение ассоциации Украины и ЕС поражением Кремля

Порошенко назвал завершение ассоциации Украины и ЕС поражением Кремля

Также Порошенко назвал завершение процедуры ратификации соглашения

Завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза — это еще одно поражение Кремля. Такое заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко, пишет РБК со ссылкой на Facebook главы государства.

Издание отмечает, что в понедельник, 11 июля, Совет Евросоюза сообщил, что все 28 стране-членов ЕС одобрили соглашение об ассоциации, в связи с чем Совет решил, что оно вступит в силу с 1 сентября текущего года.

По словам Порошенко, данное соглашение было одним из ключевых требований и надежд Евромайдана. Глава украинского государства выразил радость в связи с достижениями данной цели, и отметил, что «Кремль, мобилизовавший все свои ресурсы против соглашения об ассоциации, цинично нарушивший международное право, развязавший агрессию против Украины, потерпел очередное поражение».

Глава Украины добавил, что с 1 сентября начнется «новый этап нашего пути в Евросоюз», этап «глубоких и всеохватывающих реформ», потребующий «максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа».

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Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 13:45
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