Порошенко назвал завершение ассоциации Украины и ЕС поражением Кремля

Также Порошенко назвал завершение процедуры ратификации соглашения

Завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза — это еще одно поражение Кремля. Такое заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко, пишет РБК со ссылкой на Facebook главы государства.

Издание отмечает, что в понедельник, 11 июля, Совет Евросоюза сообщил, что все 28 стране-членов ЕС одобрили соглашение об ассоциации, в связи с чем Совет решил, что оно вступит в силу с 1 сентября текущего года.

По словам Порошенко, данное соглашение было одним из ключевых требований и надежд Евромайдана. Глава украинского государства выразил радость в связи с достижениями данной цели, и отметил, что «Кремль, мобилизовавший все свои ресурсы против соглашения об ассоциации, цинично нарушивший международное право, развязавший агрессию против Украины, потерпел очередное поражение».

Глава Украины добавил, что с 1 сентября начнется «новый этап нашего пути в Евросоюз», этап «глубоких и всеохватывающих реформ», потребующий «максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа».