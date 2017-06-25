Порошенко не верит в «связи» Трампа с Россией

По словам Порошенко, Трамп не похож на президента, у которого особые отношения с РФ

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не верит в «сговор» американского коллеги Дональда Трампа с РФ, о котором все время заявляют СМИ США.

«Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией)», — цитирует РИА Новости ответ главы Украины на вопрос в интервью каналу Fox News.

Порошенко в данный момент находится в США с официальным визитом. Ранее СМИ сообщали, что его поездка началась с понедельника, 19 июня. Глава Украины уже встретился с американским вице-президентом Майком Пенсом, а также с самим главой Белого дома.

Напомним, спецслужбы США ранее обвинили РФ во взломе компьютеров Национального комитета демпартии Соединенных Штатов. Таким образом, они пришли к выводу о «российском вмешательстве» в выборы. Расследование на данную тему ведут ФБР и обе палаты конгресса. Москва не раз отвергала данные обвинения, называя их «абсолютно голословными».