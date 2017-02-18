Порошенко обвинил руководство России в «ненависти к Украине»
По словам Порошенко, чувство глубокой и искренней ненависти испытывает президент РФ Владимир Путин
Украинский лидер Петр Порошенко обвинил российское руководство в «ненависти к Украине». Соответствующее заявление прозвучало на 53-й Мюнхенской конференции, передает «Интерфакс».
По словам Порошенко, президент РФ Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину». Украинский глава полагает, что его российский коллега «отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности». Также Порошенко добавил, что Путин «не видит места Украины на политической карте Европы».
«Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это», — заключил украинский президент.
Агентство напоминает, что ранее глава государства Владимир Путин выразил уверенность, что рано или поздно отношения РФ и Украины нормализуются.
РИА Новости отмечает, что также глава государства подчеркивал, что русские и украинцы являются одним нородом, который сначала был разделен, а затем стравлен. При этом он добавил,что выход из данной ситуации обязательно будет найден.
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