Порошенко поручил изменить в украинской Конституции статус Крыма

Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 07:45

Порошенко поручил изменить в украинской Конституции статус Крыма

Порошенко поручил изменить в украинской Конституции статус Крыма

Каким именно будет обновленный статус Крыма, не уточняется

Украинский лидер Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус автономной республики Крым в составе страны. Об этом сообщает в четверг, 29 июня, «Интерфакс» со ссылкой на нардепа Верховной рады от «Радикальной партии», члена Конституционной комиссии Юрия Чижмаря.

Он уточнил, что комиссия сейчас работает лишь по статусу Крыма. «Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства», — произнес Чижмарь, подчеркнув, что по поручению Порошенко ведется работа над разделом 10 Основного закона Украины, где описан статус республики.

Подчеркивается, что Чижмарь не уточнил, каким именно будет обновленный статус полуострова в Конституции. Он добавил, что Конституционная комиссия сейчас работает только над крымским вопросом.

Напомним, что Крым стал российским после референдума в марте 2014 года. За возвращение республики в состав России проголосовали 96,77% крымчан.

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Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 07:45
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