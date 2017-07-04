Порошенко поручил изменить в украинской Конституции статус Крыма
Каким именно будет обновленный статус Крыма, не уточняется
Украинский лидер Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии изменить статус автономной республики Крым в составе страны. Об этом сообщает в четверг, 29 июня, «Интерфакс» со ссылкой на нардепа Верховной рады от «Радикальной партии», члена Конституционной комиссии Юрия Чижмаря.
Он уточнил, что комиссия сейчас работает лишь по статусу Крыма. «Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства», — произнес Чижмарь, подчеркнув, что по поручению Порошенко ведется работа над разделом 10 Основного закона Украины, где описан статус республики.
Подчеркивается, что Чижмарь не уточнил, каким именно будет обновленный статус полуострова в Конституции. Он добавил, что Конституционная комиссия сейчас работает только над крымским вопросом.
Напомним, что Крым стал российским после референдума в марте 2014 года. За возвращение республики в состав России проголосовали 96,77% крымчан.
Читайте также
- Путин отправил в отставку свердловского губернатора-«двоечника» 0
- Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка 0
- СМИ: Порошенко дважды говорил по телефону с Путиным на тему Донбасса 0
- Путин считает, что 17 лет власти не отразились на его личности 0
- США впервые за 25 лет не поздравили Россию с 12 июня 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий