Порошенко решил прекратить операцию в Донбассе – СМИ

Законопроект разрабатывает администрация президента Украины

Администрация президента Украины разрабатывает законопроект о «реинтеграции» Донбасса. В скором времени он поступит в Верховную раду, пишет «Коммерсант».

В документе говорится о сворачивании «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины и начале «мирной реинтеграции» этих территорий.

Источники утверждают, что таким образом Киев хочет в очередной раз наладить ситуацию мирным путем. Издание пишет, что для жителей непризнанных ДНР и ЛНР законопроектом вводятся некоторые «льготы и послабления». Речь идет об упрощенной процедуре получения украинских пенсий.