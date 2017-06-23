Порошенко решил прекратить операцию в Донбассе – СМИ

Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 01:47

Порошенко решил прекратить операцию в Донбассе – СМИ

Порошенко решил прекратить операцию в Донбассе – СМИ

Законопроект разрабатывает администрация президента Украины

Администрация президента Украины разрабатывает законопроект о «реинтеграции» Донбасса. В скором времени он поступит в Верховную раду, пишет «Коммерсант».

В документе говорится о сворачивании «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины и начале «мирной реинтеграции» этих территорий.

Источники утверждают, что таким образом Киев хочет в очередной раз наладить ситуацию мирным путем. Издание пишет, что для жителей непризнанных ДНР и ЛНР законопроектом вводятся некоторые «льготы и послабления». Речь идет об упрощенной процедуре получения украинских пенсий. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 01:47
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