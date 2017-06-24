Порошенко считает важным, что Трамп встретится с ним быстрее, чем с Путиным

Ранее появилось подтверждение встречи Трампа и Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко считает важным тот факт, что глава американского государства Дональд Трамп встретится с ним быстрее, чем с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
«Украина имеет фантастическую поддержку США. Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — отметил он.
При этом Порошенко подчеркнул, что Вашингтон оказывает стране «фантастическую» поддержку.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Петром Порошенко. Американский президент присоединится к встрече президента Украины с вице-президентом США Майком Пенсом.
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