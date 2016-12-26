Порошенко выполнил только 22% своих обещаний

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 19:46

Порошенко выполнил только 22% своих обещаний

Порошенко выполнил только 22% своих обещаний

Если перевести в числа, то 29 обещаний Порошенко смог выполнить, а 16 — нет

Президент Украины Петр Порошенко в уходящем году успел выполнить только 22% из того, что обещал. Не смог реализовать он 16% из обещанного, пишет Lenta.ru.

То, что Порошенко не успел сделать в этом году, он сможет сделать в следующем, пишет издание. Если выполненное перевести в числа, то глава Украины выполнил 29 обещаний, а 16 не смог.

Из того, что он успел сделать, самым значимым является лишение судей иммунитета, обучение армии по стандартам НАТО, увеличение контрактной составляющей ВСУ и другое.

Однако не смог Порошенко вернуть курс доллара, не превышающий 10 гривен, безвизовый режим с Евросоюзом и сохранение того же состава коалиции, что и в 2014 году.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 19:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии