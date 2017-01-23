Порошенко заявил, что отказ от Донбасса не приведет к миру

Такое заявление Порошенко произнес в День соборности

Президент Украины Петр Порошенко категорически отверг предложение определенных политиков, которые выступают за отказ Киева от Донбасса. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщает издание, глава Украины сделал такое заявление в День соборности. Также Порошенко отметил, что эти политики предлагают обращаться с людьми, которые живут в Донбассе, так, будто они живут не на Украине.

«Такая стратегия 100% к миру не приведет», — сказал президент Украины.