Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после его инаугурации

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 00:45

Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после его инаугурации

Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после его инаугурации

Глава Украины рассказал о «многообещающем диалоге» с республиканцем

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что встретится с избранным американским президентом Дональдом Трампом сразу после его инаугурации, которая пройдет в пятницу, 20 января, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Порошенко в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что был одним из первых мировых лидеров, которому Трамп позвонил сразу после выборов. По словам президента Украины, между главами стран состоялся «многообещающий диалог», в ходе которого они согласовали дату визита Порошенко в Вашингтон сразу после инаугурации. При этом точной даты он не назвал.

Агентство отмечает, что подтверждения о возможной встрече с украинским лидером из будущей администрации республиканца еще не поступало.

Ранее глава Украины выразил надежду на эффективное и плодотворное сотрудничество с администрацией Трампа. Соответствующее заявление Порошенко сделал на совместной пресс-конференции с американским вице-президентом Джо Байденом.

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 00:45
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