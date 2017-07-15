Порошенко заявил о заинтересованности в снятии антироссийских санкций
Также он выразил надежду, что США и страны «нормандской четверки» предпримут усилия для урегулирования конфликта в Донбассе
Глава Украины Петр Порошенко заинтересован в самом скором снятии санкций с России. Соответствующее заявление он сделал в Киеве на совместном брифинге с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном, передает РИА Новости.
Он отметил, что сложно найти человека, более заинтересованного в снятии санкций, чем президент Украины, так как «санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому».
Порошенко также выразил надежду, что Америка со странами «нормандской четверки» предпримут усилия для урегулирования конфликта в Донбассе. Украинский лидер заверил, что страна «придерживается взятых на себя обязательств по минскому процессу». Порошенко добавил, что рассчитывает на помощь партнеров в «нормандском формате».
«Коммерсант» пишет, что на прошедшей встрече с Тиллерсоном Порошенко говорил, в том числе, о санкциях. «Мы <…> детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти»,— цитирует издание слова главы Украины.
Агентство напоминает, что Америка и Евросоюз пытаются оправдать сохранение санкций против Москвы нежеланием выполнять Минские договоренности. Однако в РФ не раз подчеркивали, что страна не является участником конфликта на Донбассе, поэтому западные требования противоречат ноте самих соглашений.
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