Посла США в Москве вызвали в МИД РФ из-за санкций

Александр
Автор: Александр Июль 29, 2017 17:45

Посла США в Москве вызвали в МИД РФ из-за санкций

Посла США в Москве вызвали в МИД РФ из-за санкций

27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему меры в отношении России

Посол США в России Джон Теффт был вызван в пятницу в Министерство иностранных дел России, где замглавы ведомства Сергей Рябков передал ему текст заявления МИД РФ об ответных мерах в отношении американских дипломатов. Об этом сообщили в российском МИД.

«28 июля в МИД России был вызван посол США Джон Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты», — говорится в сообщении

МИД РФ 28 июля распространил заявление, принятое в ответ на расширение антироссийских санкций со стороны США. В нем говорится, что Россия сокращает численность американских дипломатов до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.

Напомним, 27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему рестриктивные меры в отношении России.

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Александр
Автор: Александр Июль 29, 2017 17:45
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