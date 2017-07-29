Посла США в Москве вызвали в МИД РФ из-за санкций
27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему меры в отношении России
Посол США в России Джон Теффт был вызван в пятницу в Министерство иностранных дел России, где замглавы ведомства Сергей Рябков передал ему текст заявления МИД РФ об ответных мерах в отношении американских дипломатов. Об этом сообщили в российском МИД.
«28 июля в МИД России был вызван посол США Джон Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты», — говорится в сообщении
МИД РФ 28 июля распространил заявление, принятое в ответ на расширение антироссийских санкций со стороны США. В нем говорится, что Россия сокращает численность американских дипломатов до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.
Напомним, 27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему рестриктивные меры в отношении России.
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