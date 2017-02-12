Посол РФ во Франции: в ЕС растет число противников антироссийских санкций

По мнению Орлова, если Вашингтон отменит санкции против России, то ЕС будет трудно их сократить

Количество людей, выступающих против антироссийских санкций становится с каждым днем все больше во Франции и других странах Евросоюза. Об этом заявил «Интерфаксу» посол России во Франции Александр Орлов.

Орлов считает, что если Америка решит отменить антироссийские санкции, то Евросоюзу будет крайне трудно их сохранить. По словам посла, в европейских становится все больше противников санкций против России.

«Франция скорее жертва политики санкций, чем их инициатор. Во Франции все больше кругов — политических, деловых и общественных, — которые выступают за отмену санкций», — отметил посол.

Орлов также подчеркнул, что решение по санкциям принималось не Францией, а коллективно.