Посол РФ во Франции: в ЕС растет число противников антироссийских санкций

Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 00:45

Посол РФ во Франции: в ЕС растет число противников антироссийских санкций

Посол РФ во Франции: в ЕС растет число противников антироссийских санкций

По мнению Орлова, если Вашингтон отменит санкции против России, то ЕС будет трудно их сократить

Количество людей, выступающих против антироссийских санкций становится с каждым днем все больше во Франции и других странах Евросоюза. Об этом заявил «Интерфаксу» посол России во Франции Александр Орлов.

Орлов считает, что если Америка решит отменить антироссийские санкции, то Евросоюзу будет крайне трудно их сохранить. По словам посла, в европейских становится все больше противников санкций против России.

«Франция скорее жертва политики санкций, чем их инициатор. Во Франции все больше кругов — политических, деловых и общественных, — которые выступают за отмену санкций», — отметил посол.

Орлов также подчеркнул, что решение по санкциям принималось не Францией, а коллективно.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 00:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии