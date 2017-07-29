Посол США Теффт разочарован отнятой дачей в России
К 1 сентября Вашингтону придется сократить численность сотрудников в посольстве и генконсульствах почти на 600 человек
В ответ на одобрение сенатом США нового законопроекта об антироссийских санкциях Москва приняла меры в отношении американских дипломатов. С 1 августа посольство США лишится доступа к даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве, пишет RT.
Кроме того, к 1 сентября Вашингтону придется сократить численность сотрудников в посольстве и генконсульствах почти на 600 человек.
Посол США в России Джон Теффт уже выразил «свое глубокое разочарование и протест» в связи с принятыми российскими властями мерами.
МИД России заявил, что в ответ на американские санкции вводит ограничительные меры против представительства США в нашей стране. С 1 сентября 2017 года Соединенные Штаты должны сократить численность всех сотрудников, работающих в посольстве в Москве, а также генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Ровно такое же число российских дипломатов и технических специалистов работает на территории США.
Почти 600 американских дипломатов и сотрудников консульств будут вынуждены покинуть Россию. Кроме того, с 1 августа посольству США запрещается использовать склады на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном Бору. Россия также оставляет за собой право и «на другие меры, которые могут затронуть интересы США».
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