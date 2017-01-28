Посольство РФ в Лондоне стихами прокомментировало визит Терезы Мэй в США

Ранее британский премьер-министр заявила, что с Москвой нужно осторожно взаимодействовать

Посольство РФ в Лондоне стихами ответило британскому премьер-министру Терезе Мей, которая посоветовала Соединенным Штатам сотрудничать с Россией, но остерегаться ее. Четверостишье на английском языке размещено в Twitter-аккаунте посольства, пишет ТАСС.

«Сотрудничай, но остерегайся», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила», — переводит агентство стихотворение.

Агентство отмечает, что ранее Мэй на совещании руководства партии республиканцев США в Филадельфии (штат Пенсильвания), заявила, что с Россией нужно выстраивать отношения по примеру Рональда Рейгана, который всегда придерживался принципа «доверяй, но проверяй». По словам премьера, с российским лидером Владимиром Путиным » мой совет — сотрудничай, но берегись»

Кроме этого, она призвала взаимодействовать с Москвой с «позиции силы» и подчеркнула, что Соединенное Королевство будет настаивать на сохранении санкций против РФ до выполнения минских соглашений.

Уточняется, что встреча американского президента Дональда Трампа с Мэй прошла в пятницу, 27 января. Британский премьер стала первым иностранным лидером, которого республиканец принял в Белом доме.