Посольство РФ в Лондоне стихами прокомментировало визит Терезы Мэй в США
Ранее британский премьер-министр заявила, что с Москвой нужно осторожно взаимодействовать
Посольство РФ в Лондоне стихами ответило британскому премьер-министру Терезе Мей, которая посоветовала Соединенным Штатам сотрудничать с Россией, но остерегаться ее. Четверостишье на английском языке размещено в Twitter-аккаунте посольства, пишет ТАСС.
«Сотрудничай, но остерегайся», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила», — переводит агентство стихотворение.
Агентство отмечает, что ранее Мэй на совещании руководства партии республиканцев США в Филадельфии (штат Пенсильвания), заявила, что с Россией нужно выстраивать отношения по примеру Рональда Рейгана, который всегда придерживался принципа «доверяй, но проверяй». По словам премьера, с российским лидером Владимиром Путиным » мой совет — сотрудничай, но берегись»
Кроме этого, она призвала взаимодействовать с Москвой с «позиции силы» и подчеркнула, что Соединенное Королевство будет настаивать на сохранении санкций против РФ до выполнения минских соглашений.
Уточняется, что встреча американского президента Дональда Трампа с Мэй прошла в пятницу, 27 января. Британский премьер стала первым иностранным лидером, которого республиканец принял в Белом доме.
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