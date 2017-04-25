Посольство России в США заявило, что арест Селезнева является похищением

Посольство России в Вашингтоне считаем арест россиянина похищением с территории третьей страны

В Посольстве России в США считают, что Романа Селезнева фактически похитили с территории третьей страны.

«Считаем арест россиянина незаконным, он был фактически похищен с территории третьей страны. По имеющейся информации, адвокаты будут обжаловать решение суда», — пишет LENTA.RU со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.

Накануне, 21 апреля, суд Сиэтла (США) вынес приговор гражданину РФ Роману Селезневу по обвинению в кибермошенничестве. Россиянина приговорили к 27 годам лишения свободы. Суд присяжных в США ранее признал виновным Селезнева по 38 пунктам из предъявленных ему 40.

Однако российская сторона считает, что приговор абсолютно несоразмерный и необоснованный. В понедельник,24 апреля, будет подано уведомление о намерении подать апелляцию, — заявил ТАСС адвокат Игорь Литвак.

Романа Селезнева арестовали на Мальдивских островах в 2014 году. При задержании россиянина правоохранительные органы обнаружили украденные номера 1,7 млн банковских карт, всего он нанес урон около 37 тыс. финансовых учреждений на общую сумму $170 млн.