Пост и.о. сити-менеджера Бийска занял Александр Студеникин

В этой должности он отработает до сентябрьских выборов

Депутаты Бийской городской думы избрали Александра Студеникина на пост исполняющего обязанности главы администрации наукограда. Такое решение, как сообщил ИА «Амител» участник этого заседания, приняли на сессии в пятницу, 16 июня.

До этого момента Студеникин отвечал в городской администрации за жилищно-коммунальную сферу, благоустройство и дороги.

Пост главы администрации опустел после добровольной отставки сити-менеджера Николая Нонко 25 мая. Исполняющим обязанности тогда был назначен заместитель главы администрации Сергей Крыжановский. Однако на днях он принял решение оставить эту должность.

Александр Студеникин будет работать в статусе и.о. только летом. На выборах 10 сентября 2017 года будет сформирована новая городская дума, также вступит в силу новый Устав города. Должность главы администрации города будет ликвидирована, а полномочия получит глава города. Таким образом, Бийск также избавится от системы «двуглавости».

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