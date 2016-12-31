Повара российского генконсульства выдворяют из США как сотрудника разведки

Подобные действия российская сторона назвала «вычурными и возмутительными»

Скандал с выдворением из США представителей России продолжается – из страны как «сотрудника разведки» высылают повара генконсульства РФ в Сан-Франциско, передает «Интерфакс».

«Почему это произошло? Они были квалифицированы как «сотрудники разведки». Вычурно и возмутительно. Один из людей, которых выдворили, был шеф-поваром Генконсульства», — отмечается на странице дипломатической миссии в Facebook.

Напомним, ранее стало известно о том, что США высылает из страны российских дипломатов. На данный шаг американские власти пошли, обвинив российскую сторону в причастности к взломам некоторых компьютерных сетей США.

В минувший четверг в связи с этим со стороны США в отношении России были применены новые санкции.