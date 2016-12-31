Повара российского генконсульства выдворяют из США как сотрудника разведки

Подобные действия российская сторона назвала «вычурными и возмутительными»
Скандал с выдворением из США представителей России продолжается – из страны как «сотрудника разведки» высылают повара генконсульства РФ в Сан-Франциско, передает «Интерфакс».
«Почему это произошло? Они были квалифицированы как «сотрудники разведки». Вычурно и возмутительно. Один из людей, которых выдворили, был шеф-поваром Генконсульства», — отмечается на странице дипломатической миссии в Facebook.
Напомним, ранее стало известно о том, что США высылает из страны российских дипломатов. На данный шаг американские власти пошли, обвинив российскую сторону в причастности к взломам некоторых компьютерных сетей США.
В минувший четверг в связи с этим со стороны США в отношении России были применены новые санкции.
Читайте также
- Госдеп назвал армию США самой сильной в мире 0 24.Дек
- Александр Карлин назвал пять главных событий года в Алтайском крае 0 24.Дек
- Трамп осудил убийство российского посла и выразил соболезнования его семье 0 22.Дек
- Обама установил условия применения кибероружия против России – СМИ 0 21.Дек
- Московский суд признал смену власти на Украине госпереворотом 0 28.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий