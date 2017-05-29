Позиции относительно антироссийских санкций у Трампа пока нет — СМИ

Ранее антироссийские санкции были введены Америкой и Европой

Президент США Дональд Трамп пока не занял какую-то определенную позицию относительно санкций против России, пишет «ТАСС» со ссылкой на слова главы Национального экономического совета Белого дома Гэри Кона.

По словам чиновника, на саммите Группы семи в Таормине на Сицилии тема антироссийских санкций будет поднята. Ранее санкции против России ввели США и страны Европы.

«Мне кажется, президент рассматривает этот вопрос. В настоящее время у нас нет позиции (на этот счет). У него (Трампа) имеется много вариантов действий», — резюмировал Гэри Кон.

Напомним, сейчас Дональд Трамп находится на саммите НАТО в Брюсселе. Церемония открытия прошла в четверг, 25 мая.