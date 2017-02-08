Праймериз «Единой России» пройдут 28 мая

Предварительное голосование пройдет и на всей территории Алтайского края, но лишь в Барнауле оно будет открытым

Предварительное голосование (праймериз) «Единой России» пройдет по всей стране 28 мая 2017 года. Об этом на заседании фракции «ЕР» 7 февраля сообщил секретарь Генсовета партии, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов.

Эта внутрипартийная процедура обязательна для «Единой России» по всей стране. В Алтайском крае в 2017 году будут лишь муниципальные выборы. Столь масштабных праймериз, как в прошлом году, на Алтае не будет.

Пару недель назад на пресс-конференции главный единоросс региона Александр Романенко рассказал, что, скорее всего, только в Барнауле, где избирается городская дума, пройдут открытые праймериз. Открытые – это когда за кандидатов голосуют все (любой избиратель, даже если он не член партии) без регистрации. Именно такая модель использовалась во всем регионе перед выборами 2016 года.

В остальных городах и селах региона, скорее всего, будет другая модель: за кандидатов голосуют члены партии и выборщики от общественных организаций (с которыми есть соглашения о взаимодействии).

В 2017 году в крае пройдут муниципальные выборы в 59 районах и шести городах. Будет избрано более шести тысяч депутатов и 162 сельских главы.