Правительство Алтайского края обрело свой регламент

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 03:45

Правительство Алтайского края обрело свой регламент

Правительство Алтайского края обрело свой регламент

Документ устанавливает основы работы регионального кабинета министров

Регламент правительства Алтайского края, функционирующего с 1 января, утвердили в регионе.

Как сообщили 6 февраля в пресс-аппарате региональных властей, документ устанавливает организационные основы деятельности кабинета министров по реализации его полномочий.

Регламент оговаривает, что формирование правительства, руководство им, утверждение распределения обязанностей его членов и подписание правовых актов осуществляет губернатор, являющийся одновременно премьер-министром правительства региона.

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Также документ определяет порядок проведения заседаний правительства, формирования его планов работы, а также затрагивает аспекты взаимодействия краевого кабмина с органами местного самоуправления, региональным парламентом, администрацией президента, Госдумой, Совфедом и правительством РФ.

Напомним, на правительственную модель администрирования Алтайский край перешел с 1 января 2017 года. Первое заседание регионального кабмина состоялось 18 января.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 03:45
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