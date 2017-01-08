Правительство Алтайского края проведет первое заседание уже в феврале

Правительство Алтайского края начало работу 1 января 2017 года. Первое заседание состоится уже в феврале

Правительство Алтайского края — это структура, которая объединяет несколько отраслевых органов власти. Были созданы Государственная инспекция Алтайского края, Главное управление строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, Главное управление экологии и природных ресурсов Алтайского края, Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите, Главное управление юстиции Алтайского края и другие.

«Сегодня мы можем говорить том, что у нас новый парламент, новый высший орган исполнительной власти, новая форма работы», — заявил зампредседателя и руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь.

Он также отметил, что все члены Правительства Алтайского края будут нести коллегиальную ответственность за управленческие процессы в крае. Такая схема принятия управленческих решений не нова, она действует уже восемь лет в главных управлениях Алтайского края.

Министр будет отвечать за собственные решения в рамках деятельности министерства, а также за те, что приняты совместно с членами Правительства. «Это то, чего нам порой недостает при решении проблем межотраслевого характера», — добавил Снесарь.

Работа по созданию Правительства в крае началась еще в 2015 году. Была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники администрации края и представители всех фракций АКЗС. Председателем правительства является губернатор Александр Карлин. У него восемь заместителей, которые курируют работу 10 министерств и 12 управлений.