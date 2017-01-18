Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 14:45

Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание

Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание

Главным докладчиком выступит вице-премьер Виталий Снесарь

Первое заседание заработавшего с начала года правительства Алтайского края состоится в среду, 18 января.

Сегодня пройдет официальное представление регионального кабинета министров. Заседание состоится под председательством губернатора – главы правительства Алтайского края Александра Карлина.

В ходе мероприятия также будут обозначены план и приоритетные направления работы кабмина на предстоящий год.

Основным докладчиком выступит краевой вице-премьер  – руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь.

Напомним, что смена системы управления в крае произошла с 1 января. До этого в регионе работала администрация, которая с наступлением нового года трансформировалась в коллегиальный управленческий орган в лице правительства.

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 14:45
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