Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание

Главным докладчиком выступит вице-премьер Виталий Снесарь
Первое заседание заработавшего с начала года правительства Алтайского края состоится в среду, 18 января.
Сегодня пройдет официальное представление регионального кабинета министров. Заседание состоится под председательством губернатора – главы правительства Алтайского края Александра Карлина.
В ходе мероприятия также будут обозначены план и приоритетные направления работы кабмина на предстоящий год.
Основным докладчиком выступит краевой вице-премьер – руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь.
Напомним, что смена системы управления в крае произошла с 1 января. До этого в регионе работала администрация, которая с наступлением нового года трансформировалась в коллегиальный управленческий орган в лице правительства.
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