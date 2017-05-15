Правительство Франции ушло в отставку

Свои полномочия Олланд передаст Макрону 14 мая
Действующий президент Франции Франсуа Олланд принял отставку местного правительства, хотя просил премьер-министра этой страны поработать до создания нового правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Le Parisien.
Об отставке французского правительства стало известно в среду, 10 мая. 14 мая Франсуа Олланд передаст полномочия избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сам назначит членов нового правительства.
Напомним, второй тур выборов президента Франции прошел в минувшее воскресенье. Победу одержал 39-летний Эммануэль Макрон.
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