Правительство Франции ушло в отставку

Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 11:45

Правительство Франции ушло в отставку

Правительство Франции ушло в отставку

Свои полномочия Олланд передаст Макрону 14 мая

Действующий президент Франции Франсуа Олланд принял отставку местного  правительства, хотя просил премьер-министра этой страны поработать до создания нового правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание  Le Parisien.

Об отставке французского правительства стало известно в среду, 10 мая. 14 мая Франсуа Олланд передаст полномочия избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сам назначит членов нового правительства.

Напомним, второй тур выборов президента Франции прошел в минувшее воскресенье. Победу одержал 39-летний Эммануэль Макрон.

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Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 11:45
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