Правительство Франции ушло в отставку

Свои полномочия Олланд передаст Макрону 14 мая

Действующий президент Франции Франсуа Олланд принял отставку местного правительства, хотя просил премьер-министра этой страны поработать до создания нового правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Le Parisien.

Об отставке французского правительства стало известно в среду, 10 мая. 14 мая Франсуа Олланд передаст полномочия избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сам назначит членов нового правительства.

Напомним, второй тур выборов президента Франции прошел в минувшее воскресенье. Победу одержал 39-летний Эммануэль Макрон.