Представитель Евросоюза: США могут перестать быть мировым лидером

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 01:45

Представитель Евросоюза: США могут перестать быть мировым лидером

Представитель Евросоюза: США могут перестать быть мировым лидером

Такое заявление она сделала после двухдневного визита в Вашингтон

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что никогда не видела Америку такой поляризованной. Об этом пишут «Ведомости».

Такое заявление  Могерини сделала после двухдневного визита в США. Также она заявила, что Америка может утратить статус мирового лидера.

«Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас», – сказала она.

По ее мнению, тот, кто хочет быть мировым лидером, должен быть сплочен.  

 

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 01:45
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