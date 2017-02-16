Представитель Евросоюза: США могут перестать быть мировым лидером

Такое заявление она сделала после двухдневного визита в Вашингтон
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что никогда не видела Америку такой поляризованной. Об этом пишут «Ведомости».
Такое заявление Могерини сделала после двухдневного визита в США. Также она заявила, что Америка может утратить статус мирового лидера.
«Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас», – сказала она.
По ее мнению, тот, кто хочет быть мировым лидером, должен быть сплочен.
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