Представитель Трампа опроверг сообщения о встречи с Путиным в Исландии

Такую информацию представитель избранного президента назвал «стопроцентной ложью»
Представитель Трампа заявил, что встреча избранного президента США и главы российского государства Путина является «стопроцентной ложью». Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что Путин и Трамп встретятся в столице Исландии Рейкьявике после инаугурации последнего. Также сообщалось, что это будет первая зарубежная поездка Дональда Трампа.
Напомни, инаугурация президента США назначена на 20 января.
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