Представитель Трампа опроверг сообщения о встречи с Путиным в Исландии

Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 09:45

Представитель Трампа опроверг сообщения о встречи с Путиным в Исландии

Представитель Трампа опроверг сообщения о встречи с Путиным в Исландии

Такую информацию представитель избранного президента назвал «стопроцентной ложью»

Представитель Трампа заявил, что встреча избранного президента США и главы российского государства Путина является «стопроцентной ложью». Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее СМИ писали, что  Путин и Трамп встретятся в столице Исландии Рейкьявике после инаугурации последнего. Также сообщалось, что это будет первая зарубежная поездка Дональда Трампа.

Напомни, инаугурация президента США назначена на 20 января.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 15, 2017 09:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии