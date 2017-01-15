Представитель Трампа опроверг сообщения о встречи с Путиным в Исландии

Такую информацию представитель избранного президента назвал «стопроцентной ложью»

Представитель Трампа заявил, что встреча избранного президента США и главы российского государства Путина является «стопроцентной ложью». Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее СМИ писали, что Путин и Трамп встретятся в столице Исландии Рейкьявике после инаугурации последнего. Также сообщалось, что это будет первая зарубежная поездка Дональда Трампа.

Напомни, инаугурация президента США назначена на 20 января.