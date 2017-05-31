Предварительное голосование «Единой России» началось в Барнауле

Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 03:45

Предварительное голосование «Единой России» началось в Барнауле

Предварительное голосование "Единой России" началось в Барнауле

Праймериз пройдут с 8 утра до 20 часов вечера 28 мая

Предварительное голосование партии «Единая Россия» проходит в воскресенье, 28 мая, по всей стране. В Барнауле в 8 часов утра открылось 60 участков для голосования. По итогам сегодняшних праймериз партия отберет кандидатов на выборы 10 сентября 2017 года в Барнаульскую городскую думу.

Как ранее сообщал председатель оргкомитета праймериз Юрий Еремеев для барнаульцев будет работать 60 участков — по три на каждом из 20 избирательных округов. Любой барнаулец (с пропиской) может прийти на ближайший участок и проголосовать  за одного или нескольких кандидатов, которые, по его мнению, достойны для выдвижения в думу Барнаула. 

Участки работают с 8 до 20 часов. Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru.

Всего на 40 мандатов в Барнаульской городской думе заявились более 190 человек. Процедуру регистрации прошли 177 претендентов, но до голосования дошли 160.

«В праймериз участвует только 12 из 30 действующих депутатов — «единороссов», ныне заседающих в парламенте города. Среди претендентов – представители ОНФ, бюджетной сферы, несколько десятков представителей бизнеса, люди с серьезным управленческим опытом», — прокомментировал генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций “АПЭК” Дмитрий Орлов.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 03:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии