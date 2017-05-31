Предварительное голосование «Единой России» началось в Барнауле
Праймериз пройдут с 8 утра до 20 часов вечера 28 мая
Предварительное голосование партии «Единая Россия» проходит в воскресенье, 28 мая, по всей стране. В Барнауле в 8 часов утра открылось 60 участков для голосования. По итогам сегодняшних праймериз партия отберет кандидатов на выборы 10 сентября 2017 года в Барнаульскую городскую думу.
Как ранее сообщал председатель оргкомитета праймериз Юрий Еремеев для барнаульцев будет работать 60 участков — по три на каждом из 20 избирательных округов. Любой барнаулец (с пропиской) может прийти на ближайший участок и проголосовать за одного или нескольких кандидатов, которые, по его мнению, достойны для выдвижения в думу Барнаула.
Участки работают с 8 до 20 часов. Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru.
Всего на 40 мандатов в Барнаульской городской думе заявились более 190 человек. Процедуру регистрации прошли 177 претендентов, но до голосования дошли 160.
«В праймериз участвует только 12 из 30 действующих депутатов — «единороссов», ныне заседающих в парламенте города. Среди претендентов – представители ОНФ, бюджетной сферы, несколько десятков представителей бизнеса, люди с серьезным управленческим опытом», — прокомментировал генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций “АПЭК” Дмитрий Орлов.
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