Предвыборная кампания в Алтайском крае проходит спокойно — глава избиркома
Официально пока не поступило ни одной жалобы
Избирательная кампания в Алтайском крае проходит спокойно, никаких жалоб пока не поступало. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила глава региональной Избирательной комиссии Ирина Акимова.
«Жалоб пока не было. На «горячую линию» за несколько дней ее работы поступило 21 обращение, в основном с вопросами», — рассказала глава избиркома.
В регионе начался период выдвижения кандидатов. По данным на 12 июля, комиссиями зарегистрированы 33 кандидата на выборы депутатов уровня городских и сельских поселений. Всего таких депутатов будет избрано почти пять тысяч.
Также 10 сентября 2017 года в Алтайском крае появится 978 новых депутатов уровня городских округов и районов. По этому направлению зарегистрировано пока семь кандидатов.
На выборы глав сельских поселений зарегистрированы четыре кандидата-самовыдвиженца: на пост главы Лобанихинского сельсовета Новичихинского района, Елунинского сельсовета Павловского района, Овсянниковского и Шалапского сельсоветов Целинного района. Всего будет избрано 197 глав.
Документы принимаются до 31 июля.
А вот на дополнительные выборы в краевое Заксобрание пока выдвинутых кандидатов нет. Подать документы можно до 29 июля.
В регионе в этот день будет работать 1811 избирательных участков.
На некоторых участках будут использованы так называемые электронные урны (КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней). В Барнауле их установят на 63 из 251 избирательного участка. В Новоалтайске — на 15 из 30 участков. В Рубцовске — на 20 из 55.
Будут они установлены на некоторых сельских участках.
Будет в этом году и ноу-хау — внедрение в оборот протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код). Технология требует серьезной подготовки техники и членов комиссий на избирательных участках. Новинка будет применяться почти на всех участках.
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